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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı
Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.
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Etiketler: son dakika msb içişleri Terörle MücadeleSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 11:30
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