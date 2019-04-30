Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 30 Nisan 2019’da YPG/PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, üç askerin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olay sonrası, teröristlere ait belirlenen hedeflerin meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındığı ifade edilerek, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.” denildi.

Kaynak: TRT Haber