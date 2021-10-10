Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 21:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı Bölgesinde terör saldırısı: 1 şehit
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’in Mare ilçesinde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD güdümlü füzeyle saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda, 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu, 3'ü de yaralandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde terör örgütü PKK/PYD tarafından saldırı düzenlendi.
Azez’in Mare ilçesinde Tel Rıfat Bölgesi’nden zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda, Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu, 1’i ağır olmak üzere 3'ü de yaralandı.
Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
Etiketler: Şehit Terör Saldırısı Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG
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