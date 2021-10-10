İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde terör örgütü PKK/PYD tarafından saldırı düzenlendi.

Azez’in Mare ilçesinde Tel Rıfat Bölgesi’nden zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda, Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu, 1’i ağır olmak üzere 3'ü de yaralandı.

Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.