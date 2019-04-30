Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 30 Nisan 2019’da YPG/PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu, üç askerin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedeflerin meşru müdafaa kapsamında Tel Rıfat kırsalındaki Maranaz, Merkiye ve Minnak köylerini tanklarla ve fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Özgür Suriye Ordusu güçleri ise doçkalarla teröristlerin bulunduğu noktaları vurdu.

TSK, Tel Rıfat Kırsalı'nda terör örgütü YPG/PKK'yı vuruyor. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/OcMzxEUcTU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Nisan 2019

25'e yakın terörist etkisiz hale getirildi

Yerel kaynakların ve güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Maranaz köyünde 25'e yakın YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin, Tel Rıfat'tan Maranaz köyüne Fırat Kalkanı bölgesine sızmak amacıyla geldiği belirlendi.

TSK, Tel Rıfat kırsalında terör örgütü YPG/PKK'yı vuruyor. Gelişmeleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/3oJ9FI6siW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber