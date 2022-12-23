Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı için savcı mütalaasını açıkladı.

Duruşma savcısı, Şebnem Korur Fincancı hakkında mütalaasında; terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti ve tutukluluk halinin devamını istedi.