Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 13:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fincancı için savcı mütalaasını açıkladı
[Fotograf: AA]
Savcı, terör propagandası yapmak suçundan yargılanan Şebnem Korur Fincancı için mütalaasını açıkladı. Fincancı'nın 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı için savcı mütalaasını açıkladı.
Duruşma savcısı, Şebnem Korur Fincancı hakkında mütalaasında; terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti ve tutukluluk halinin devamını istedi.
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri
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