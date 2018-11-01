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Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplandı

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında toplandı.

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Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplandı

Toplantıda, bankaların sermaye ve yeterliliklerine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı açıklamada, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) bugün ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Makroekonomik gelişmelere ilişkin küresel piyasalardaki görünüm değerlendirilmiş; özellikle Avrupa ve ABD Merkez Bankalarının attığı sıkılaştırıcı para politikası adımları ve uluslararası piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karşı kur, likidite ve döviz rezervlerine ilişkin alınabilecek tedbirler ele alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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