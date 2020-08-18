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40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
MSB, MİT, Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili kuvvet komutanlıkları ile koordineli olarak yürütülen operasyonlar kapsamında, tamamı astsubay rütbesinde 37’si muvazzaf olmak üzere toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir merkezli 40 ilde düzenlenen operasyonlarda, şu ana kadar 30'u TSK'da aktif çalışan, 11'i ihraç olmuş toplamda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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