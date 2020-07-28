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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı
FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında emekli albay ve sivillerin de bulunduğu 68 şüpheliden 41’i yakalandı.
Operasyonlar 23 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:45
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