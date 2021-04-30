İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK içinde aktif görevde bulunan 166 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon talimatı verdi.

48 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 139 şüpheli yakalandı.

Bunlardan 16'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 101'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 üsteğmen ve 18 astsubay ise tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yakalama kararı verilen 27 şüpheli ise aranıyor.

Operasyonun İzmir ayağında ise gözaltına alınan 221 şüpheliden 127’si tutuklandı.