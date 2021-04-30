Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 149 şüpheli tutuklandı
Türkiye genelinde gerçekleşen FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 149'u tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK içinde aktif görevde bulunan 166 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon talimatı verdi.
48 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 139 şüpheli yakalandı.
Bunlardan 16'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 101'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 üsteğmen ve 18 astsubay ise tutuklandı.
Soruşturma kapsamında yakalama kararı verilen 27 şüpheli ise aranıyor.
Operasyonun İzmir ayağında ise gözaltına alınan 221 şüpheliden 127’si tutuklandı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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