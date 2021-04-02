Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde, FETÖ’yle mücadele için kurulan özel ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Etimesgut ilçesinde kayıtsız bir adreste saklandığı tespit edilen ve hakkında FETÖ soruşturması kapsamında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan bir kişiyi yakaladı.

2018’den itibaren firari olarak saklanmış

Yakalanan kişinin 2018 yılı itibarıyla firari olarak saklandığı, FETÖ’nün Erzurum’daki sözde öğrenci sorumlusu olduğu ve örgütün üniversite yapılanmasının ByLock yükleyicisi olduğu tespit edildi.

Aynı zamanda örgütün ödül programlarında sunuculuk yaptığı anlaşılan kişinin daha önce Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) ihraç edildiği de ortaya çıktı.

Fiziksel görünüşünü değiştirmiş

Yakalanmamak için fiziksel görünüşünde değişiklikler yaptığı tespit edilen kişinin eşinin de ihraç kamu personeli olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında uzun süredir cezaevinde olduğu da anlaşıldı.