FETÖ'nün önemli ismi Yusuf Bekmezci 2020 yılında İzmir Karşıyaka'da başkası adına kiralanmış evde saklanırken yakalandı. Yargılandı, cezaevine girdi.

TRT Haber, Bekmezci soruşturmasıyla ilgili yeni detaylara ulaştı.

Tarihler 24-25 Ekim 2019'u gösterdiğinde firari Bekmezci başkası adına düzenlenmiş bir kimlik kartını kullanarak özel bir hastaneye götürüldü. İddialara göre tutuklu sanık, sağ kalçasından ameliyat edildi.

Bekmezci hastaneye kayıt yaptırırken, başka birinin kimliğini kullandı. O kimliğin sahibi, Fikri Arslan. Aynı operasyonda yakalanan örgütün sözde İzmir Çiğli yöneticisi Fatih Mehmet Arslan'ın babası. Savcılık bu iddialar ile ilgili ayrı bir soruşturma yürütüyor.

İfadesinde çelişkiye düştü

Yusuf Bekmezci verdiği ifadede önce iddiaları reddetti, "15 Temmuz 2016 tarihinden yakalandığım ana kadar hiçbir hastanede tedavi olmadım, ameliyat geçirmedim. Ben hakkımda yakalama kararı olduğunu bilmiyordum." dedi.

Bekmezci ifadesinin devamında ise hastaneye gittiğini, ancak hatırlamadığını söyledi:

"Evde düştüğümden dolayı, hatırlamadığım bir tarihte sağ kalça kemiğimden ameliyat oldum. Düştüğümde evde birkaç arkadaşım vardı. Ancak kendi evimdeydim. Beni hastaneye kimin götürdüğünü hatırlamıyorum. Fikri Aslan isimli şahsı tanımıyorum. Kimliğini almadım. Hastaneye nasıl giriş yaptığımı bilmiyorum. Bunun dışında hiçbir yerde tedavi görmedim. Gittiğim hastanenin neresi olduğunu ve ismini hatırlamıyorum. Yanımda olan arkadaşlarımı hatırlamıyorum."

Mahkeme süreci tamamlanan sanık, örgüt yöneticiliği suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Ahmet Bağış