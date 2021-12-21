Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 08:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada, iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sözde örgüt sorumlularıyla iletişim sağladıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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