Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sözde örgüt sorumlularıyla iletişim sağladıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.