FETÖ'nün "Güvenli evler" olarak bilinen hücre yapılanmasının sorumlusu olarak arandığı sırada, kaçtığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde MİT'in takibinden kurtulamadı. Türkiye'ye getirilen Okkalı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Örgütün sözde sorumlularından İsmail Okkalı, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan örgüt üyelerine ev temin ediyordu.

İsmail Okkalı hakkında hazırlanan iddianamede sorumlusu olduğu hücre evlerine yönelik detaylar yer aldı.

2017'de Kahramanmaraş'ta yakalanan bir FETÖ mensubunun, "güvenli evlerle" ilgili itirafları iddianameye girdi. İtirafçı, polis ve askeri okulların bulunduğu illerde örgüt mensubu öğrencilerle görüşmelerin "güvenli evlerde" yapıldığını anlattı.

Öğrencilere telkinlerin yapıldığını, hücre evlerini ise Okkalı gibi sözde adres mesullerinin temin ettiğini söyledi.

İddianameye göre, gizli görüşmeler için kullanılan adreslerden biri de Okkalı'nın Bayraklı'daki eviydi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanacak

İsmail Okkalı, İzmir Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanacak.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan 45 şüphelinin jandarma ve emniyetteki işlemleri de devam ediyor.

Tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen 100 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli de aranıyor.

Haber: Cihat Sönmez