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FETÖ'nün Emniyet'teki yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı kararı
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ'nün Emniyet'teki yapılanmasına yönelik soruşturmada 17'si daha önce ihraç edilmiş 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, "himmet" adı altında örgüte finansal destek sağlayan şüphelilere yönelik soruşturmasını tamamladı.
21 Emniyet personeli
17’si ihraç 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan polis memuru rütbesindeki 21 Emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
Etiketler: son dakika fetö Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 10:03
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