Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına operasyon: 61 gözaltı kararı
FETÖ'nün Emniyet ve polis okullarındaki yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 32 ilde 61 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün emniyet ve polis okullarındaki gizli yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli soruşturma kapsamında 61 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için 32 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Etiketler: Son Dakika FETÖ Terörle Mücadele Terör Örgütü
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