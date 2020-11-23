Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Cezayir yapılanmasında yer alan ve Cezayir'de örgütle iltisaklı bir firmanın yöneticisi olduğu tespit edilen kişi, Ankara 2'nci Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.

Firari FETÖ'cü, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak çalışmasıyla Cezayir'de yakalanarak özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.N.K'nın ifade işlemleri sürüyor.