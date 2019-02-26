FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki gizli yapılanması bir bir açığa çıkarılıyor. Bu yapılanmanın deşifresinde en önemli yöntem ankesörlü telefon soruşturmaları. Bu yöntem, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyeti İstihbarat Şubesi'nin aylar süren çalışmasıyla ortaya çıkarıldı.

Peki ankesörlü soruşturmalar nasıl yapılıyor. Kriterleri neler? TSK içindeki FETÖ üyeleri nasıl tespit ediliyor? Bu konularda TRT Haber'in ulaştığı özel bilgileri TRT Haber muhabiri Rasim Kılıç aktardı;

- Ankesör soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Ankesörlü telefonlar örgütün sözde yöneticisi ve asker şahıslar arasında kullanılıyor.

- Örgütün Ankara'da kullandığı ankesörlü telefonlar belirlendi, 3 bin 102 kişiye işlem yapıldı.

- Arama sayılarında, 5 ve üzeri arama tespit edilirse analiz yapılıyor.

- Aynı kuvvetten aynı rütbede askerler aranıyor, takibe takılmamak için farklı numaralar kullanılıyor.

- Aranma sıklığı, arama süresi ve periyodik olması gibi kriterlere bakılıyor.

Ayrıntılar gelecek...