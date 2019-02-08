Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter’dan FETÖ’nün nasıl bir suç şebekesi olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.

Kıran, Almanya’da DİTİB Bretten Yeşil Camii Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çelik’in FETÖ’cü teröristler tarafından bıçaklandığını açıkladı.

Dün gece Avrupa’nın göbeğinde DİTİB Bretten Yeşil Cami Yön.Kur.Üyesi Savaş Çelik, FETÖ’cü teröristler tarafından bıçaklandı.Vatandaşımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.FETÖ’nün nasıl bir suç şebekesi olduğunu anlamak için daha hangi felaketlerin yaşanması gerekecek! — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) 7 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber