15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra FETÖ'cü askerleri toparlamaya çalıştı. Aranan örgüt üyeleri ve yöneticilerine sahte kimlik hazırlattı.

Tüm bunları yapan FETÖ'cü bir prosefördü.

TRT, FETÖ'cü profesörün dosyasına ulaştı

Gaziantep Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmada bu kişinin Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Subaşı olduğu ortaya çıktı.

TRT Haber Özel Haberler Müdürlüğü, FETÖ’nün askeri yapılanmasında yer alan askeri hakim ve savcıların sivil sorumlusu profesörün dosyasına ulaştı.

Gaziantep'teki FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasındaki kurmay subayların yöneticisi, darbe teşebbüsünden sonra örgüt mensubu askerleri bir araya getirmeye çalıştı, örgütten kopmamaları için imkan sağladı. Aranan örgüt yöneticileri için sahte kimlik çıkarttı.

"Sahte kimlikle iki yıl boyunca saklandım"

Tüm bunları ortaya çıkaransa itirafçı FETÖ'cülerin ifadeleri oldu.

Örgüt içindeki askeri yapının sivil sorumlularından E.K itirafçı oldu.

E.K ifadesinde Prof. Dr. Mehmet Subaşı’nın kendilerine çıkardığı sahte kimlikle iki yıl boyunca saklandıklarını şu sözlerle anlattı:

"ByLock'tan açığa alındığımı öğrenince aranmanın çıkabileceğini düşündüm. Prof. Dr. Mehmet Subaşı’nın evine gittim. Sahte kimlik çıkarabilecek birilerinin olup olmadığını sordum. Benden kimlik fotokopisi ile fotoğraf istedi. Başka gün lokantanın mescidine indiğimde yan tarafta bulunan işçilerin soyunma odasını fark ettim. Orada bir ceketin cebini karıştırdığımda bir sürücü belgesi buldum. Bu sürücü belgesinin fotokopisini ve fotoğrafımı Mehmet Subaşı’na götürdüm. Bana 'Ben bu işi hallederim' dedi. Yaklaşık 10 gün sonra yanına giderek kimliği aldım ve tedbiren bu kimliği taşıdım."

Etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldular

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümleri ile itirafçı olan FETÖ'nün askeri personel sorumlusu S.D de ifadesinde Mehmet Subaşı’yı işaret etti:

"15 Temmuz 2016’dan bir ay sonra Dr. Murat kod isimli Mehmet Subaşı ile darbeyle ilgili toplandık. Emre bey bizlere 'Artık toplantı yapılmayabilir. Öğretmen ve öğrencilerinizle görüşmeye devam edin' dedi. Müdür ve müdür yardımcılarından kimlerin darbeye karıştığı, kimlerin yakalandığı veya nereye gittiği gibi yapı ile ilgili bilgi istedi."

'2018'e kadar oyun programı üzerinden iletişim kurduk'

İtirafçı sivil yönetici İ.K ise darbeden sonra nasıl iletişim kurduklarını anlattı:

"Kod ismi Emrah olan şahıs 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başında bize 2048 oyunu yüklü birer tablet verdi. Prof. Mehmet Subaşı ve 7 askeri personel sorumlusuyla buradan iletişim kurduk."

Yurt dışına kaçtığı tespit edilen FETÖ yöneticisi Prof. Mehmet Subaşı’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.