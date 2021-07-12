FETÖ'cü İnandı adliye sevk edildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi.
MİT’in operasyonu ile Kırgızistan’da yakalanan FETÖ’cü Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı’nın gözaltı süresinin 11 Temmuz’a kadar uzatıldığı belirtildi.
İnandı’nın kapsamlı ifade alma işlemi dün tamamlandı. İnandı bugün adliyeye sevk edildi.
Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi. pic.twitter.com/RFRywbJUnC— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 12, 2021
İnandı'nın soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.
FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı’nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği belirlenmişti.
Operasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçunda hakkında yakalama kararı olan İnandı, 5 Temmuz'da Türkiye'ye getirildi.
Operasyon haberini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnandı için "Bu şahıs yürüttüğü faaliyetlerle FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiş, zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir" ifadesini kullandı.