Açık 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.10.2024 09:34

FETÖ propagandası yaptığı belirlenen 4 zanlı daha yakalandı

İstanbul'da, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ propagandası yaptığı belirlenen 4 zanlı daha yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Savcılık, aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

ETİKETLER
FETÖ İstanbul Terör Örgütü Siber Güvenlik
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı'ndan bebek ölümlerini araştıracak Komisyon'a destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:12
Katil İsrail, 8 Filistinliyi daha öldürdü
10:08
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:08
Altının gramı 3 bin 28 liradan işlem görüyor
10:07
Selimiye Camii'nin restorasyonunun mart ayında bitirilmesi planlanıyor
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
10:00
Otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı
Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi
Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi
FOTO FOKUS
Otoyolda ters yönde ilerledi: Sinyali de yanlış verdi
Otoyolda ters yönde ilerledi: Sinyali de yanlış verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ