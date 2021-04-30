Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı
Pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Türkiye genelinde gerçekleşen FETÖ operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmişti. Gözaltına alınan 139 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Türkiye genelinde gözaltına alınan 139 şüpheliden 22’si tutuklandı. 16 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak vermiş oldukları bilgilerden dolayı savcı talimatına istinaden emniyetten serbest bırakıldı. 101 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele Terör Örgütü
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