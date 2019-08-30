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Irak'ın kuzeyinde 8 ayda 676 terörist etkisiz hale getirildi
30 Ağustos 2019 Cuma 09:02 - Son Güncelleme 30 Ağustos 2019 Cuma 09:18
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16, Pençe-3'te şimdiye dek 22 olmak üzere Irak'ın kuzeyinde yılbaşından bu yana 676 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadelede 17 bin 498 kişinin ihraç edildiğini belirterek, "Amacımız bu şanlı üniformayı tek hainin bile taşımasına engel olmaktır." dedi.
Bakan Akar, "İdlib'de personelimize, gözlem noktalarımıza zarar geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımızı söyledik, söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.
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