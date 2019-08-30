Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadelede 17 bin 498 kişinin ihraç edildiğini belirterek, "Amacımız bu şanlı üniformayı tek hainin bile taşımasına engel olmaktır." dedi.

Bakan Akar, "İdlib'de personelimize, gözlem noktalarımıza zarar geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı kullanacağımızı söyledik, söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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