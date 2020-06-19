İki yıldır aranan Bank Asya avukatı Orhan Karakuş’un eşi S.K akademisyendi.

KHK ile ihraç edilen S.K, göreve iadesi için Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

Dilekçesinde FETÖ ile hiçbir iltisakının olmadığını savundu. Başvurusu FETÖ ile ilişkiyi ortaya koyan deliller nedeniyle reddedildi.

OHAL Komisyonu'nun dikkatinden kaçmadı

O delillerden biri FETÖ liderinin talimatı sonrası Bank Asya’da açılan hesap ve yüksek miktarda para artışı. Bu artış OHAL Komisyonu’nun dikkatinden kaçmadı.

S.K Bank Asya’nın avukatlığını yapan eşi Orhan Karakuş ile birlikte aynı gün aynı saatte bir dakika arayla Bank Asya’ya yarım milyona yakın para yatırdı.

S.K FETÖ’ye destek amaçlı dolar cinsinden yatırdığı parayla katılım hesabı da açtı. Banka hesabındaki hareketlilik 2014 ve 2015 yılları boyunca da artarak sürdü.

S.K’nın hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan halen devam eden bir soruşturma bulunuyor.

Bank Asya'ya 2,5 milyon para yatırdığı belirlendi

Eşi Orhan Karakuş aynı zamanda FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey yönetici olan “Kozanlı Ömer” kod adlı firari Osman Hilmi Özdil’in avukatıydı. Kısa sürede edindiği servetle dikkati çekmişti.

FETÖ elebaşının talimatıyla 2014'te özel bir bankadaki 2,5 milyon lirasını bir kalemde Bank Asya'ya yatıran Karakuş, eşinin ve ailesinin yatırdığı paralarla 4 milyonu aşan miktarı bankanın TMSF'ye geçmesiyle hepsini çekti.

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Bank Asya avukatı Karakuş, iki yıl sonra Ankara’da bir evde yakalandı.

Evden 19 bin dolar 19 bin Euro 3 adet 100 gramlık külçe altın ve 25 adet 1 dolar çıktı.

HABER: Burcu Şengül Bektaş