FETÖ elebaşı Gülen ve Öz için Dink cinayeti ile ilgili de yakalama ve tedbir kararı
Karara bağlanan Hrant Dink cinayeti davasında, aralarında Fetullah Gülen, Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın da olduğu 13 sanık için “kaçak sayılmaları” ve mallarına zorla el konulması talep edildi.
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada firari 13 sanığın dosyalı ayrılmıştı.
Dosyaları ayrılan firari sanıklar Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuzarslan, Coşkun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartun, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar hakkında Savcılık kaçak sayılmalarını ve mallarına zorla el konulmasını talep etti.
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklarla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek.
26 sanık ceza almıştı
Mart ayında çıkan kararda 26 sanık Hrant Dink'in öldürülmesinde suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı.
Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Ramazan Akyürek, "tasarlayarak kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum edildi.
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