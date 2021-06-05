Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ elebaşının yeğeni itirafçı oldu
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TRT Haber FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesine ulaştı. Yeğen Gülen itirafçı olmak istediğini söyledi. "Fethullah Gülen terör örgütünün lideridir" dedi.
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, "Fetullah Gülen terör örgütünün lideridir" dedi. "Örgütte psikolojik ümitsizlikler başladı. Örgütten kopmalar yaşandı" açıklamasını yaptı.
Kenya'da yakalanıp ABD'nin girişimiyle serbest kaldığı ortaya çıktı. Yeğen Gülen, örgüt içindeki birçok kritik isimle ilgili bilgi paylaştı.
Yeğen Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.
Selahaddin Gülen, Türkiye'den örgüte eleman kazandırılmasında oranın azaldığını ifade etti.
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Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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