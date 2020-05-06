İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kuleli Askeri Lisesi’nde 1990 yılından 15 Temmuz 2016’ya kadar öğrencileri işkenceyle zorla uzaklaştırmaya yönelik soruşturma tamamlandı.

Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'ndaki FETÖ'cüler tarafından işkenceyle uzaklaştırılan binlerce öğrenciyle ilgili soruşturmalar da birleştirildi.

İlk kez askeri suçlar kapsamında yargılanacak



Hazırlanan fezlekede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 1 numaralı sanık olarak yer aldı. Elebaşı Gülen ilk kez Askeri Ceza Kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil edilmiş oldu. Gülen ilk kez askeri ceza kapsamında yargılanacak.



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