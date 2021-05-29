İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Saatler 20.53’ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla başlayacak kutlamalarımız, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam edecek. İstanbul bayramını tüm ihtişamıyla kutlayacak." dedi.

Saatler 20.53’ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan’ın mesajıyla başlayacak kutlamalarımız, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam edecek.



İstanbul bayramını tüm ihtişamıyla kutlayacak. pic.twitter.com/pg3v7MXPsr — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 29, 2021