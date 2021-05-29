Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fetih kutlamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla başlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanı Altun, 20.53'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla başlayacak Fetih kutlamalarının Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisiyle devam edeceğini açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Saatler 20.53’ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla başlayacak kutlamalarımız, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam edecek. İstanbul bayramını tüm ihtişamıyla kutlayacak." dedi.
Saatler 20.53’ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan’ın mesajıyla başlayacak kutlamalarımız, Ayasofya'da Fetih Suresi tilaveti, Galata Kulesi ve Ayasofya Camii'nde ilk kez denenecek sky mapping gösterisi ile devam edecek.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 29, 2021
İstanbul bayramını tüm ihtişamıyla kutlayacak. pic.twitter.com/pg3v7MXPsr
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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