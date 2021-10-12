Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 11:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya silah sağlayan terörist yakalandı
[Şehit polis memuru Fethi Sekin - Fotoğraf: DepoPhotos]
İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.
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Etiketler: PKK/KCK Son Dakika Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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