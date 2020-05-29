Salgınla mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye'de sağlık yatırımları devam ediyor. Sancaktepe'de kurulan bin 8 yataklı Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı konuşmanın satır başları şöyle;

Bu hastaneler Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut göstergesidir.

Sancaktepe ve Yeşilköy'deki hastaneler, her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve birinin bedeli tamamen kendilerine ait.

Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz hastanelerinde 48 adet olan MR sayısını 906'ya, 323 olan bilgisayarlı tomografi sayısını bin 210'a çıkardık.https://t.co/IiZScsXBa2 pic.twitter.com/HDnJXmTzxj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 29, 2020

Ülkemiz hastanelerinde 48 adet olan MR sayısını 906'ya, 323 olan bilgisayarlı tomografi sayısını 1210'a çıkardık.

Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir.

Muhalefetin bizi adeta topu tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi, biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik.https://t.co/IiZScsXBa2 pic.twitter.com/KjahnJiAev — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 29, 2020

Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik.

Türkiye'deki Genel Sağlık Sigortası'nı incelemek için dünyanın dört bir yanında heyetler ülkemizi ziyaret ediyor.

Yurt dışında ölüme terk edilen vatandaşlarımızı ambulans uçaklarla aldırdık.

Ülkemizin savrulmasını isteyenler darbelerden, terör örgütlerinden ve kifayetsiz siyasetçilerden medet umdu.

Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir.

Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye oturmuştur. Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız.

"Salgınla mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek başarı sağladı"

Açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, şunları kaydetti;

Covid-19 pandemisi, sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.https://t.co/IiZScsXBa2 pic.twitter.com/Ff8EJKHhQl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 29, 2020

Bu hastaneler, sadece afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı, kalıcı olarak inşa edildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz, 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.

Tehlike henüz geçmiş değil. Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız.

Hastane, kentin hizmet yarışında önemli bir görev üstlenecek

İnşa çalışmalarına 9 Nisan'da başlanan hastanenin İstanbul'un hizmet yarışında önemli bir görev üstlenmesi bekliyor.

Bu kapsamda hastanenin, başta yeni tip koronavirüs olmak üzere, salgın, deprem ve afetlerle mücadelede aktif olarak rol alması planlanıyor.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.

Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.

Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede incelemelerde bulundu

İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen hastanenin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Tarabya'daki Huber Köşkü'nden hastaneye geldi.

Tören öncesi hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, bu sırada yetkililerden de bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeler sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.