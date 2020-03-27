Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcu, teknik kadro ve idare ekibinde yapılan kontroller sonucunda Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle 21 Mart Cumartesi günü detaylı tahlil ve tetkiklerin yapıldığı, alınan numunelerin Sağlık Bakanlığına iletildiği bildirildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığından gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toylam 4 kişide Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğu belirtildi.

İdari çalışanlar dışında, oyuncu ve çalışanların hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablonun söz konusu olmadığının belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi;

Sporcularımız ve çalışanlarımız evlerinde izolasyon altında iyileşme süreçlerini takip etmekte ve durumları sağlık ekiplerimizce düzenli olarak gözlemlenmektedir.

Bir süredir tedbir amaçlı olarak hastanede bulunan bir idari çalışanımızın ise, yapılan yeni tetkiklerinde koronavirüs testleri bugün itibarıyla negatif çıkmıştır. İdari çalışanımız, testlerinin negatif çıkması sonrasında tedavi edildiği hastaneden taburcu edilmiş, 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere istirahate çekilmiştir.

Koronavirüs sonuçları pozitif olan sporcularımızın ve çalışanlarımızın isimleri kendileri tarafından kamuoyu bilgilendirilmediği sürece hasta hakları yönetmeliğinin, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esası sebebiyle açıklanmaktadır.

Galatasaray Kulübünden "geçmiş olsun" mesajı

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Koronavirüs testleri pozitif çıkan sporcu, teknik ekip personeli ve idari ekip çalışanlarının bir an önce sağlığına kavuşması dileğimizle. #BirlikteBaşaracağız!" ifadeleri kullanıldı.