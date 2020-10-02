Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda katledilmesinin üzerinden iki yıl geçti. Ancak katiller cezasız kaldı.

"Kaşıkçı’nın katilleri o günden bu yana adaletten kaçırıldı"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan'daki yargı sürecini eleştirdi:

"Kaşıkçı’nın katilleri o günden bu yana adaletten kaçırıldı. Onlara yataklık yapıldı. Göstermelik bir mahkemeye çıkarıldılar ve serbest bırakıldılar."

Altun, cinayetle ilgili Türk savcı, polis ve iletişim uzmanlarının gece gündüz çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, uluslararası topluma çağrı yaptı:

"Bu cani olayı gerçek anlamda aydınlatmak için yapılan tek soruşturmaya destek olun. Biz adalet ve hakikat davasına hizmet ediyoruz. Hepimiz Cemal Kaşıkçı’nın katillerini tanıyoruz ve onlardan hesap sormalıyız. Suudi katilleri Türkiye’ye gönderin. Uluslararası gözlemcilerin huzurunda, kamuya açık bir mahkemede hesap vermelerini sağlayın."