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Fahrettin Altun'dan ABD'ye FETÖ uyarısı22 Eylül 2019 Pazar 15:58 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 16:04
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "FETÖ'nün yalnızca Türkiye'nin sorunu olduğuna inanıyorsanız çok yanılıyorsunuz." dedi.
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan ingilizce olarak yaptığı paylaşımda, "FETÖ elebaşı Gülen, şeytani bir ağı yönetiyor." ifadelerini kullandı.
Dear Americans, you are very wrong if you believe Fetullah Gülen’s cult is only Turkey’s problem.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 22, 2019
It is very much yours since his sinister cult embezzles American tax payers moneys. #BewaretheyareEverywhere pic.twitter.com/mBFEIHKx2r
Altun ayrıca şunları kaydetti;
"Bu şer örgüt, Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden beri sizin de çok büyük sorununuz."
Ayrıntılar gelecek...