ABD Kongresi 1915-1917 yılları arasındaki olayları sözde Ermeni soykırımı olarak kabul eden tasarıyı onayladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu gelişmenin iki ülke arasında uzun sürecek bir hasara yol açacağını vurguladı.

Daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarı Senato'da da kabul edildi.

Böylelikle tasarının kanunlaşması sürecinde yasama süreci tamamlanmış oldu.

Herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan tasarının yasalaşabilmesi için Başkan Donald Trump tarafından da imzalanması gerekiyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarihin bu tasarıları sorumsuz ve akıl dışı hareketler olarak not edeceğini ifade etti, tasarının iki ülke ilişkilerinde uzun zaman hasara yol açacağına vurgu yaptı.

Fahrettin Altun "Ermeni kardeşlerimizin, aramızdaki farklılıkları bilimsel yollardan uzlaştırma girişimlerini baltalayan ABD Kongresi'ni engellemelerini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber