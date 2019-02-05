Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanan FETÖ’cülerin mahkemelerde organize biçimde uyguladıkları inkar ve yalan stratejisinin, onların ihanet ve cinayetlerini gizlemelerine yetmeyeceğini söyledi.
15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanan FETÖ’cülerin mahkemelerde organize biçimde uyguladıkları inkar ve yalan stratejisi de onların ihanet ve cinayetlerini gizlemelerine yetmeyecek. pic.twitter.com/YizSkRV0Wz— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 5 Şubat 2019
FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabalarının beyhude olduğunu dile getiren Altun, “Hesap sorulmayan tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadele kararlılıkla sürecek.” dedi.
FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 5 Şubat 2019
Hesap sorulmayan tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadele kararlılıkla sürecek. pic.twitter.com/e0VT8OR4YE
Kaynak: TRT Haber