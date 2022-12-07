EYT ve asgari ücrete ilişkin Tarkan Zengin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Asgari ücrette psikolojik rakamın etkili olduğunu, bu rakamında 8 bin civarı olduğunu, işçiyi de memnun edebileceğini düşünüyorum.

Devletin gelir ve damga vergisinden vazgeçmiş olmasındaki amaç çalışanların daha fazla ücret alabilmesiydi.

14 Aralık'ta belki bir açıklama yapılmasa da ondan birkaç gün sonra açıklama yapılacağını düşünüyorum.

EYT'nin merak edilenleri

EYT ile emekli olanlar çalışmaya devam edebilir. Özel sektörde çalışanlar açısından bir problem yok fakat kamu kurumları açısından bu mümkün değil.

EYT için iş yerinden ayrılma bildirgesi yapıyoruz. Sonra dilekçe Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) veriliyor. Sonra dilerse özel şirketlerde çalışmaya devam edebilir.

Hem kamuda hem özel sektörde emeklilik hakkını kullanmadan çalışılabilir.

EYT'de borçlanma nasıl yapılır?

Normal olarak geriye götürmez. Ama bir istinası var askerlik borçlanmasındaki istisna da kişi sigortalı değilken askere gidildiyse ve döndükten sonra sigortası başlatıldıysa askerlik süreci kadar geriye götürüyor.

12 ay askerlik yapan 24 bin 847 TL borçlanabiliyor.

Doğum borçlanmasında da her bir çocuk için 720 güne kadar borçlanma söz konusu. Fakat sadece 3 çocuk için geçerli.

Zorunlu emeklilik edinme diye bir yaş yok. Fakat 2018 yılında taşerondan kadroya geçen işçiler emekliliklerini doldurduklarından itibaren emekli ediliyorlar. 296 KVKK kararına göre bu durumda olanlar emekli edilmeye devam ediliyor.



