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Eylül davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis
Ankara Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı alıkoyduktan sonra öldüren sanık Uğur Koçyiğit, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Koçyiğit'e ayrıca "çocuğa nitelikli cinsel istismar" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 42 yıl hapis cezası verildi.
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Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 11:41
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