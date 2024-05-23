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Gündem
TRT Haber 23.05.2024 10:16

Eylem Tok ve oğluna kırmızı bülten kararı

İstanbul’da ölümlü kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Eylem Tok ve oğluna kırmızı bülten kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Eylem Tok ve 17 yaşındaki sürücü T.C. hakkında kırmızı bülten talep edildi. 

Olay

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır'a uçtuğu tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Baba Bülent Cihantimur da "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.

Olay gecesi, Mısır'a gittikleri belirlenen sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkaran savcılığın, şüphelilere yönelik kırmızı bülten kararı çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı göndermişti.

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