Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi26 Kasım 2019 Salı 08:58 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 09:07
Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içi ve sınır dışında hız kesmeden sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek. pic.twitter.com/vqJR1OMJ4c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2019
Operasyonda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada ayrıca, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: TRT Haber