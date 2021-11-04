İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bahse konu örgüt mensuplarından birinin ailesinin 13 Mart 2020 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eylemindedir.

Teslim olanların sayısı 174'e yükseldi

Teslim olan örgüt mensupları ile birlikte Diyarbakır'da 33. buluşma gerçekleştirilirken sadece ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 174'e yükseldi.

Bakan Soylu: 33. kavuşma gerçekleşiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evladına kavuşacağını açıkladı.

Bakan Soylu, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha; 33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır Annelerinden, Özlem Anne de bugün, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek. Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.