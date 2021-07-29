Evlat nöbetindeki annenin büyük zaferi: Davullu zurnalı kutlama yaptılar
Ayşegül Biçer'in oğlu örgütten kurtulup güvenlik güçlerine teslim oldu. Biçer ailesi büyük mutluluk yaşadı. 3 yıldır evladını görmeyen anne, evlat nöbeti tuttukları HDP binası önünde davullu zurnalı kutlama yaptı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 696'ncı gününde sürüyor.
Evlat nöbetinde kararlılık gösteren Ayşegül Biçer, evladının terör örgütü PKK'dan kaçmasıyla zafere ulaştı.
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer bugün oğluna kavuşuyor. Tehditlere boyun eğmeyip oğlunu terör örgütünden kurtaran Biçer, HDP il binasının önünde kutlama yaptı. pic.twitter.com/3vZuWnd1Tk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021
3 yıldır evladını görmeyen kanser hastası anne, evlat nöbeti tuttukları HDP binası önünde davullu zurnalı kutlama yaptı.
Anne Ayşegül Biçer'in oğluna kavuşacak olmasının mutluluğunu yaşayan aileler, kendi evlatlarından da gelecek müjdeli haberi bekliyor.
Biçer'in yanı sıra üç ailenin daha bugün evlatlarıyla kavuşması olacak.