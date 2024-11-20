Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

Mahruki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 12 Kasım'da yaptığı paylaşımlara ilişkin soruşturmada ifade vermek için avukatları ve yakınlarıyla beraber İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Basın mensuplarına daha sonra açıklama yapacağını dile getiren Mahruki, savcılıkta ifade verdi.

Mahruki, bunun ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiası kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi.