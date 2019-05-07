Esenyurt'un Örnek Mahallesi'nde pazar akşamı saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Saadet D., sokaktaki pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.
Köpekler, can havliyle sokakta bulunan bir aracın altına saklanan küçük kızın vücudunu çeşitli yerlerinden ısırdı. Çocuğun çığlıklarını duyan mahalleli sokağa çıkarak, küçük kızı köpeklerden kurtardı.
Kolunda derin ısırık izi olan çocuk, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kızın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Köpeklerin sahibi Sayinur Muştur ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA