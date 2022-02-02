Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 19:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erivan'dan kalkan uçak İstanbul'a iniş yaptı
Türkiye-Ermenistan hattında uçuşların yeniden başlaması sonrası Erivan'dan kalkan uçak İstanbul Havalimanına iniş yaptı.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri başlatıldı.
Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den beri gerçekleştirilemeyen uçuşlar yeniden başladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan kalkan yolcu uçağı İstanbul'a indi. https://t.co/a52FVEzkFs— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 2, 2022
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında başlatılan Erivan-İstanbul uçak seferinin ilki icra edildi.
Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan hareket eden, içinde 64 yolcunun bulunduğu uçak, saat 19.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi.
Etiketler: Ermenistan Son Dakika
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