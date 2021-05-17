Eren operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
Eren operasyonları kapsamında, Şırnak ve Diyarbakır kırsalında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonları devam ederken Eren operasyonları ile de yurt içinde terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor.
Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Eren-2 operasyonları kapsamında ise Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, JÖH ve güvenlik korucularının yürüttüğü operasyonda çıkan çatışmada, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarla ilgili bilgi notunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Eren-13 Operasyonları kapsamında,— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) May 17, 2021
Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5,
Eren-2 Operasyonları kapsamında, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist, ETKİSİZ!
Kahraman @Jandarma'mıza ????
- 10:45
- 10:29
- 10:39
- 10:34
- 10:16