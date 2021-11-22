Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Kış-7'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bugün başlatılan Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nun bu sabah başladığını duyurmuştu.
Operasyon kapsamında, Bitlis’in Şeyh Habib kırsalında, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona J-İHA ile Hava Kuvvetleri de destek verdi.
Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nda Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 680 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.
Etiketler: Terörle Mücadele
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