Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar Kış-26 (Bestler-Dereler) Şehit J.Uzm.Çvş. İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 5 Tabur 48 operasyonel tim 540 personel görev alıyor.

Jandarma Komandoların hava hücum harekâtı ile başlayan operasyonun 1’inci gününde; Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 8 adet mağara ve 11 adet sığınak tespit edildi.