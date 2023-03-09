Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 10:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta 540 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu başlatıldı.
Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar Kış-26 (Bestler-Dereler) Şehit J.Uzm.Çvş. İslam Çubuk” operasyonu başlatıldı.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 5 Tabur 48 operasyonel tim 540 personel görev alıyor.
Jandarma Komandoların hava hücum harekâtı ile başlayan operasyonun 1’inci gününde; Bestler-Dereler bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 8 adet mağara ve 11 adet sığınak tespit edildi.
Etiketler: Eren Operasyonları Şırnak Terörle Mücadele PKK/YPG
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