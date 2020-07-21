Haber Giriş: Kaynak: AA
Erdoğan'ın konuşması elektronik kitap olarak hazırlandı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşması elektronik kitap olarak yayımlandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Altun açıklamasında, "Tam 2 saat 15 dakika boyunca milletinin huzurunda 2 yılın muhasebesini yapan, gelecek yılların vizyonunu çizen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın konuşmasını elektronik kitap olarak yayına hazırladık" paylaşımında bulundu.
Tam 2 saat 15 dakika boyunca milletinin huzurunda 2 yılın muhasebesini yapan, gelecek yılların vizyonunu çizen sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın konuşmasını elektronik kitap olarak yayına hazırladık. Söz konusu kitaba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://t.co/SnkmIfHu5C— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 21, 2020
Altun, elektronik kitaba "www.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini söyledi.
Etiketler: cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesi 2 yıllık değerle elektronik kitapSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 18:46
Son Haberler
- 19:33
- 19:18
- 18:58
- 18:36
- 19:31
Sıradaki Haber
Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz