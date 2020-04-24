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Erdoğan'dan Ermeni Patriği'ne mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mektup gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda şu ifadelere yer verdi:
Tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancı ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz.
Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevrelere fırsat verilmemelidir.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 17:55
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