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Erdoğan: Türkiye Salgına en hazırlıklı ülkelerden biridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara koronavirüsle mücadele ile ilgili mektup gönderdi. Erdoğan, "Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanIn mektubundan satırbaşları şöyle:
Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir
165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz.
Küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz. Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir.
Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 14:57
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